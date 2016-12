Mehr als 23 000 Flüchtlinge sind nach Hessen gekommen

Klage, weil in Bayern die CDU nicht auf dem Stimmzettel steht Das Recht, Merkel zu wählen - Anwalt klagt vor Wiesbadener Gericht

Wiesbaden. Ein Anwalt aus Nürnberg fühlt sich in seinen Grundrechten verletzt, weil er in Bayern nicht die CDU wählen kann. Er hat vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden Klage eingereicht, weil der Bundeswahlleiter seinen Sitz in Wiesbaden hat. Die ist abgewiesen worden. mehr