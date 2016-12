Mehr als 3000 Menschen von Bombenentschärfung betroffen

Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Gießen müssen heute etwa 3500 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Betroffen von der Evakuierung seien auch eine Schule, die Universität, Kitas, die Zahnklinik sowie das Arbeitsgericht, sagte eine Sprecherin der Stadt. Die Entschärfung des 250 Kilogramm schweren Blindgängers soll gegen 17.00 Uhr beginnen. Möglicherweise liegt auf dem Gelände noch eine weitere Bombe. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wird diese nach Angaben der Stadt gleich mit entschärft.

Die Bombe war am Montag bei Bauarbeiten für ein Forschungszentrum gefunden worden. Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes hatten sie beim Absuchen des Geländes entdeckt. Für die Entschärfung wird die Umgebung in einem Radius von 700 Metern geräumt. Zudem werden Straßen gesperrt. In den vergangenen Wochen waren in Hessen bei teils gezielten Suchen mehrere Weltkriegsbomben gefunden worden.

(dpa)