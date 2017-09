Mehr als 60 Schüler und Lehrer durch Reizgas verletzt

Mehr als 60 Schüler und zwei Lehrer sind am Freitag in einer Gesamtschule in Runkel bei Limburg durch Reizgas verletzt worden. Laut Polizei wurden sie in mehrere Krankenhäuser gebracht. Nach ersten Hinweisen stehen zwei 12 und 13 Jahre alte Schüler unter Verdacht. Die Pfefferspray-Dose sei in der Schule gefunden und sichergestellt worden, teilten die Ermittler mit. Das Reizgas sei gegen 9.30 Uhr im Schulgebäude versprüht worden. Der Unterricht fiel für den Rest des Tages für alle aus - am Montag soll die Schule jedoch wieder öffnen.

(dpa)