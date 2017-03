Mehr als vier Millionen Hessen dürfen Bundestag mitwählen

Rund 4,3 Millionen Hessen dürfen bei der Bundestagswahl im September ihre Kreuze machen. Damit ist die Zahl der wahlberechtigten Bürger im Vergleich zur Wahl vor vier Jahren um 1,6 Prozent gesunken, teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Dienstag mit. Die Angaben beruhen auf Schätzungen der Behörde.

Etwa 220 000 junge Hessen können zum ersten Mal einen Bundestag mitwählen. Sie werden zum Zeitpunkt der Wahl zwischen 18 und 22 Jahre alt sein. Für vier von zehn der jungen Menschen ist es die erste Wahl überhaupt - die anderen durften schon bei Kommunalwahlen und zum Teil auch schon bei Europawahlen an die Urne gehen.

Rund jeder dritte Wahlberechtigte in Hessen wird zur Bundestagswahl am 24. September 60 Jahre oder älter sein, ähnlich viele sind dann zwischen 45 und 59 Jahre alt. Frauen sind insgesamt mit 52 Prozent Anteil gegenüber Männern hauchzart in der Überzahl.

Bei den vergangenen beiden Bundestagswahlen 2009 und 2013 waren jeweils rund drei von vier wahlberechtigten Hessen wählen gegangen. Die Wahlbeteiligung hatte jeweils knapp unter 75 Prozent gelegen.

(dpa)