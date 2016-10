Mehr als zwölf Millionen Euro für Internet-Ausbau in Hessen

Rund 12,2 Millionen Euro erhalten hessische Projekte von der Bundesregierung für den weiteren Ausbau von schnellem Internet. Das geht aus der Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag hervor. Die Antwort lag der Deutschen Presse-Agentur schriftlich vor.

Größere Summen gehen beispielsweise an den Landkreis Fulda, der 7,4 Millionen Euro erhält, und den Rheingau-Taunus-Kreis (3,1 Millionen Euro). Bundesweit bewilligte das Ministerium in der jüngsten Förderrunde Anträge in Höhe von 904 Millionen Euro.

In Hessen verfügen den Angaben zufolge nur rund 6,8 Prozent der Haushalte über eine Breitbandversorgung mit Glasfasertechnologie. Schnelles Internet von mehr als 50 Megabit pro Sekunde haben 72 Prozent der Haushalte. Damit liegt Hessen unter den Bundesländern im Mittelfeld.

(dpa)