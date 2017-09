Mehr gefährliche Abfälle in Hessen

Die Menge der gefährlichen Abfälle in Hessen ist erneut gestiegen. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, gab es im Jahr 2015 rund 1,76 Millionen Tonnen solchen Mülls in Hessen. Das sind zwölf Prozent mehr als noch im Jahr davor. Mit 466 000 Tonnen stammten die meisten der Abfälle aus Betrieben der Abwasser- und Abfallentsorgung. Damit sei dieser Bereich für drei Viertel der Gesamtveränderung bei den Abfällen verantwortlich. Allerdings blieben nur 40 Prozent davon in Hessen, 60 Prozent würden an andere Bundesländer abgegeben. Auf dem zweiten Platz folgt in der Statistik das verarbeitende Gewerbe mit 343 000 Tonnen, danach die Energieversorgung mit 313 000 Tonnen Abfall.

(dpa)