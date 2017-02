Mehr tödlich verlaufende Krebserkrankungen in Hessen

Die Zahl der Krebstoten ist in Hessen gestiegen. Im Jahr 2015 gab es 15 985 Sterbefälle und damit 448 (2,9 Prozent) mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Damit bleibt Krebs nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache in Hessen.

Mit 3024 Fällen war Lungen- und Bronchialkrebs die häufigste der zum Tode führenden Krebserkrankungen. Danach folgten Brustkrebs, bösartige Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse und Dickdarmkrebs. Männer kamen nach Angaben der Statistiker dabei häufiger aufgrund einer Krebserkrankung ums Leben als Frauen.

(dpa)