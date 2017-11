Mehrere Museumsgutscheine werden im Nahverkehr ausgehängt

Fast 24 000 Gutscheine für hessische Museen können Nutzer der öffentlichen Nahverkehrsmittel im Rhein-Main-Gebiet in den kommenden Wochen in Bussen und Bahnen finden. „Bus und Bahn bringen Menschen nicht nur zur Arbeit, sondern auch zur Kultur - diesen Effekt möchten wir mit unserer Gutschein-Aktion verstärken”, erklärte Kunst- und Kulturminister Boris Rhein (CDU) am Dienstag zu der Aktion, die für die Dachmarke „Kultur in Hessen” werben soll.

Ab Mittwoch hängen demnach zunächst 7700 der Gutscheine in S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet. Dazu kommen 16 100 in Bussen, Stadt- und Straßenbahnen in Frankfurt, Hanau und Offenbach, wobei die Aktion bei den Frankfurtern erst Ende November beginnt.

Die Werbekarten hängen so lange, wie der Vorrat reicht, aber nicht länger als zwei Wochen. Es gibt Gutscheine für das Museum Wiesbaden (Hessisches Landesmuseum für Kunst und Natur), das Hessische Landesmuseum Darmstadt, die Museumslandschaft Hessen Kassel, das Römerkastell Saalburg, die Keltenwelt am Glauberg und die Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen.

(dpa)