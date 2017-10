Mehrere Neuwagen in Wiesbaden in Brand

In Wiesbaden sind in der Nacht zum Montag zehn Neuwagen in Brand geraten. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar, wie ein Polizei-Sprecher erklärte. Auf dem Gelände eines Autohauses hatte zunächst ein Auto Feuer gefangen - dieses griff auf die weiteren Wagen über. Auch über die Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Verletzt wurde niemand.

(dpa)