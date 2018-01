Mehrere Schwerverletzte bei Autounfall in Nordhessen

Beim Zusammenprall zweier Autos im Landkreis Kassel sind am Freitagabend mehrere Menschen schwer verletzt worden. Die Fahrzeuge seien auf einer Landstraße bei Helsa zusammengestoßen, teilte die Polizei in Kassel mit. Ein 22-Jähriger sei mit seinem Wagen aus zunächst unbekannter Ursache ins Schleudern geraten und in den Gegenverkehr gerutscht. Er kam nach Angaben der Beamten mit schwersten Verletzungen in eine Klinik. Die Insassen des anderen Autos - zwei Frauen im Alter von 22 und 25 Jahren sowie ein 58-jähriger Mann - seien mit „unterschiedlich schweren Verletzungen” ebenfalls in Kasseler Krankenhäuser gebracht worden, hieß es.

(dpa)