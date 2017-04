Mehrheit der hessischen Franzosen stimmt für Macron

Eine deutliche Mehrheit der in Hessen lebenden Franzosen hat in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl für den sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron gestimmt. Nach Angaben des Französischen Generalkonsulats in Frankfurt am Main erhielt der Gründer der proeuropäischen Partei En Marche! 2.975 Stimmen und damit rund 58 Prozent. Auch in Frankreich hatte Macron die meisten Stimmen erhalten.

Für Marine Le Pen, die Kandidatin der rechtsextremen Front National, stimmten nur rund drei Prozent der Wähler. Damit landete sie abgeschlagen auf dem 5. Platz. In Frankreich erreichte sie den 2. Platz und zieht mit Macron in die Stichwahl am 7. Mai ein. Die zweitmeisten Stimmen holt in Hessen der konservative Kandidat François Fillon (20 Prozent). Auf dem dritten Platz folgte der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon (8 Prozent) von der EU-kritischen Front de Gauche vor dem Kandidaten der regierenden Sozialisten, Benoît Hamon (7 Prozent).

In Hessen gaben 52 Prozent der insgesamt 9.923 wahlberechtigten Franzosen ihre Stimme ab.

(dpa)