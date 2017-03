Melsungen im EHF-Pokal nach 28:22-Sieg auf Viertelfinalkurs

Die MT Melsungen hat einen wichtigen Schritt in Richtung EHF-Pokal-Viertelfinale gemacht. Der Handball-Bundesligist gewann am Samstag gegen Helvetia Anaitasuna mit 28:22 (10:11). In der Vorwoche hatte Melsungen noch 22:23 gegen die Spanier verloren. Durch den dritten Erfolg im vierten Spiel liegen die Nordhessen mit 6:2 Punkten an der Spitze der Gruppe D. Bester Werfer vor 2536 Zuschauern in Kassel war Kreisläufer Johannes Golla mit sechs Toren. Grundlage für den am Ende souveränen Sieg war eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit.

(dpa)