Melsungens Handballer locker im Pokal-Viertelfinale

Die MT Melsungen hat ihren Aufwärtstrend im DHB-Pokal fortgesetzt und locker das Viertelfinale erreicht. Der nordhessische Handball-Bundesligist setzte sich am Mittwoch beim Ligarivalen GWD Minden mit 32:28 (19:13) durch und ist nur noch einen Schritt vom Final Four entfernt. Vor 955 Zuschauern war einmal mehr Rechtsaußen Johannes Sellin mit acht Toren bester Werfer für Melsungen.

Das Team von Trainer Michael Roth agierte nach zuletzt zwei Siegen in der Bundesliga von Beginn an selbstbewusst und geriet dank einer konzentrierten Leistung nie in Schwierigkeiten. Bereits am Wochenende treffen beide Teams im Kampf um Punkte erneut aufeinander.

(dpa)