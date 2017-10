Mensch von ICE erfasst: Bahnstrecke in Gelnhausen gesperrt

Nachdem ein Mensch in Gelnhausen von einem ICE erfasst worden ist, ist die wichtige Bahnstrecke zwischen Fulda und Hanau am Mittwoch komplett gesperrt worden. Die Sperrung betreffe beide Fahrtrichtungen, der Zugverkehr sei auf Höhe Gelnhausen komplett eingestellt, sagte ein Bahnsprecher in Berlin. Der Fernverkehr werde über Aschaffenburg auf die Schnellstrecke Würzburg-Hannover umgeleitet. Möglicherweise handele es sich bei dem Personenschaden um einen Suizid, sicher sei das aber noch nicht.

(dpa)