Mit einer Menschenkette im hessisch- thüringischen Kalirevier wollen Bergleute des Düngemittelkonzerns K+S auf ihre Sorge um ihre Jobs aufmerksam machen. Erwartet werden bis zu 10 000 Bergleute auch anderer deutscher Standorte sowie Familienangehörige, Beschäftigte von Zulieferern und Menschen der Region. Das Motto: „Hand in Hand für die Kaliindustrie im Werratal”. Die Menschenkette soll heute rund 13 Kilometer lang werden - von Heringen über Philippsthal nach Unterbreizbach. Unterstützt wird die Aktion durch die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE).

K+S darf derzeit wegen einer Übergangserlaubnis nur sehr begrenzt und bis Ende des Jahres Salzabwasser in tiefe Gesteinsschichten versenken. Die Entsorgung über die Werra ist ebenfalls begrenzt und hängt vom Wasserstand des Flusses ab. An den Standorten Hattorf im osthessischen Philippsthal und Unterbreizbach in Thüringen hatten seit Jahresbeginn immer wieder Teile der Produktion und der Kali-Förderung geruht. Über die Verlängerung der Versenkgenehmigung bis 2021 will das Regierungspräsidium Kassel in den nächsten Monaten entscheiden. Bis 2020 darf K+S noch Salzabwasser in die Werra leiten.

(dpa)