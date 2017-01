Merck KGaA übernimmt US-Anbieter für Lebensmitteltests

Der Pharmakonzern Merck KGaA übernimmt das auf Lebensmitteltests spezialisierte US-Unternehmen BioControl Systems. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte der Darmstädter Konzern am Mittwoch mit. Von der Übernahme verspricht sich Merck Wachstumschancen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, vor allem in den USA.

BioControl Systems stellt unter anderem Nachweistests für Pathogene her, mit denen gesundheitsschädliche Bakterien in Lebensmitteln und Inhaltsstoffen identifiziert werden können. Ein wichtiger Kundenstamm des Unternehmens sind fleischproduzierende Betriebe. Die Gesellschaft mit Sitz in Bellevue im US-Bundesstaat Washington beschäftigt gut 100 Mitarbeiter und kam 2015 auf einen Umsatz von 34 Millionen US-Dollar.

(dpa)