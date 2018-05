Merck feiert Konzernjubiläum mit Angela Merkel

Das Pharma- und Chemieunternehmen Merck wird in diesem Jahr 350 Jahre alt. Zum Festakt am heutigen Donnerstag erwartet der Dax-Konzern rund 800 Gäste aus Politik und Wirtschaft, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nach Reden der Merck-Spitze spricht auch die CDU-Chefin kurz. Im Anschluss besucht sie das neue Innovationszentrum, in dem Mitarbeiter und Start-ups an Ideen für künftige Produkte feilen.

Die Anfänge von Merck reichen bis 1668 zurück. 20 Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges kaufte Friedrich Jacob Merck die Engel-Apotheke in Darmstadt, die Keimzelle des Konzerns. Heute beschäftigt dieser mit den Sparten Pharma, Spezialchemie und Laborausrüstung weltweit fast 53 000 Menschen. 2017 erzielte Merck einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro. Die gut 13 000 Angestellten in Deutschland erhalten zum Jubiläum je 1000 Euro Prämie und Aktien im Wert von 350 Euro.

(dpa)