Merck will Geschäft mit Spezialmaterialien stärken

Der Pharma- und Chemiekonzern Merck will sein schwächelndes Geschäft mit Spezialmaterialien wieder auf Wachstumskurs bringen. Der Unternehmensbereich Performance Materials, zu dem auch das unter Preisdruck aus China geratene Geschäft mit Flüssigkristallen gehört, soll seinen Umsatz nach dem Jahr 2019 wieder jährlich um durchschnittlich 2 bis 3 Prozent steigern. Das teilte Spartenchef Kai Beckmann am Dienstag in Darmstadt mit. Flüssigkristalle werden etwa bei der Herstellung von Smartphone-Displays verwendet. Ab 2020 soll dann auch das Ergebnis in diesem Bereich wieder zulegen. Große Hoffnungen setzt Beckmann in das Geschäft mit der Elektronikindustrie.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die Merck-Aktie gewann am Morgen zeitweise fast 2 Prozent an Wert und war damit Spitzenreiter im Dax. Wenig später lag sie mit Plus 0,83 Prozent auf 85,00 Euro allerdings nur noch im Mittelfeld des Leitindex. Analyst Peter Spengler von der DZ Bank hatte das Strategie-Update für die Sparte erst später im Jahr erwartet.

Performance Materials steht für rund 16 Prozent des Konzernumsatzes von zuletzt 15,3 Milliarden Euro. 2017 verbuchte der Bereich einen Umsatzrückgang von 2,6 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Die Sparte bietet Lösungen für Displays, Computerchips und Oberflächen aller Art an. Sie beliefert unter anderem die Automobil-, Kosmetik- und Elektronikindustrie.

(dpa)