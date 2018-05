Merkel besucht Spitzentreffen der CDU/CSU-Fraktionschefs

Beim Spitzentreffen der Unionsfraktionschefs aus dem Bund und den Ländern wird am Montag Bundeskanzlerin Angela Merkel in Frankfurt am Main erwartet. Eines der wichtigsten Themen der Konferenz ist die Flüchtlings- und Migrationspolitik. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, hatte zum Auftakt der Gespräche am Sonntag die Bundesländer aufgefordert, Vorbehalte gegen sogenannte Ankerzentren für Flüchtlinge aufzugeben.

Ausgelotet werden sollen zudem Möglichkeiten, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen - gerade in Ballungsräumen. Dazu sind auch Gespräche mit Vertretern der Wohnungswirtschaft geplant.

CDU-Chefin Merkel will sich am Nachmittag gemeinsam mit Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und dem Vorsitzenden der Konferenz, dem Thüringer Landtagsfraktionschef Mike Mohring, vor der Presse äußern.

In großer Runde setzen sich die Vorsitzenden der Fraktionen von CDU und CSU aus dem Bund und den Bundesländern einmal jährlich zusammen. Hessen ist in diesem Jahr Gastgeber, dort wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt.

(dpa)