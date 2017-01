Messerangriff auf offener Straße: Prozess beginnt

Nach einem Messerangriff auf einen arglosen Spaziergänger hat sich vom heute an ein 27 Jahre alter Mann wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Laut Anklage traf er im März 2015 mit dem späteren Opfer im Frankfurter Bahnhofsviertel auf dem Bürgersteig zusammen. Ohne Vorwarnung stach er dem 46-Jährigen mit dem Messer in den Hals. Trotz großen Blutverlustes überlebte das Opfer den Stich. Im Verlauf der Ermittlungen kamen beim Täter psychische Störungen zutage. Deshalb geht es in dem Prozess auch um eine mögliche Einweisung des Mannes in eine psychiatrische Klinik. Die Schwurgerichtskammer hat vier Verhandlungstage angesetzt.

(dpa)