Bluttat: Messerattacken bei Familienstreit: Zwei Verletzte

Zu gleich zwei familieninternen Messerattacken ist es binnen kurzer Zeit in Hessen gekommen. In Nidda im Wetteraukreis griff ein junger Mann am späten Mittwochnachmittag seinen Vater an und verletzte ihn schwer, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. In Frankfurt-Bockenheim ging eine 32-Jährige am Donnerstag mit einem Messer auf ihren 68 Jahre alten Vater los und stach ihm in den Oberkörper.

Das 50 Jahre alte Opfer aus Nidda schwebt den Angaben zufolge nicht in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, als eine Zeugin zur Hilfe eilte. Er wurde dann aber am Donnerstagmorgen in seiner Wohnung in Nidda festgenommen. Sein Vater wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum der 24-Jährige auf seinen Vater losging und ihn unvermittelt in den Nierenbereich und den Oberschenkel stach, war nicht bekannt.

Auch das Opfer aus Frankfurt kam in ein Krankenhaus. Die Angreiferin wurde ebenfalls festgenommen, dabei verletzte sie noch zwei Polizeibeamte leicht. Auch hier war die Ursache des Disputs in der Einfahrt eines Hauses nicht bekannt.

