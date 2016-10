Messerstiche in Asylbewerberheim: Prozessauftakt in Fulda

Ein junger Mann muss sich seit Mittwoch wegen versuchten Totschlags in einem Asylbewerberheim vor dem Landgericht Fulda verantworten. Vor Gericht gab der Angeklagte zu, in der Nacht zum 24. April in einer Unterkunft in Fulda einem 20-Jährigen mit einem Küchenmesser in den Oberkörper gestochen zu haben. Anders als die Staatsanwaltschaft schilderte der 18 Jahre alte Angeklagte den Fall allerdings als Notwehr.

Der Angeklagte sagte, sein Kontrahent habe ihn zuvor mit einer Fahrradkette bedroht und töten wollen. Daraufhin habe er sich gewehrt und mit der 15 Zentimeter langen Klinge zweimal zugestochen. Auf Nachfrage der Richter sagte der Angeklagte, er habe in dem Moment nicht darüber nachgedacht, wie schwer der Mann durch das Messer verletzt werden könnte. Laut Staatsanwaltschaft wäre der 20-Jährige ohne Notoperation gestorben. Mindestens zwei Stiche hatten Magen und Lunge des Opfers perforiert und massiv die Milz verletzt. Komplikationen an der Lunge erforderten noch eine zweite Operation.

Ein Zeuge sagte, Hintergrund der Auseinandersetzung sei ein Streit um die Freundin des Opfers gewesen. Der Angeklagte, der in Untersuchungshaft sitzt, bestreitet das. Mit einem Urteil wird in dem Verfahren Anfang November gerechnet.

(dpa)