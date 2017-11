Deutscher Wetterdienst: Meteorologen erwarten am Wochenende ersten Schnee in Hessen

In Hessen könnte es am kommenden Wochenende zum ersten Mal in diesem Herbst schneien - zumindest ein bisschen. Vor allem in den Höhenlagen von Rhön und Upland erwarten die Meteorologen ein paar Zentimeter Schnee. „Viel wird es aber nicht werden”, schätzte eine Wetterforscherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag in Offenbach.

Vor allem aber bleibt der Schnee kaum liegen. Denn dazu ist es mit Temperaturen zwischen einem und drei Grad im Bergland noch zu warm. „Und tagsüber regnet es auch immer wieder mal”, sagte die Meteorologin, so dass die Flocken schnell wieder wegschmelzen.

In den Tälern und im Rhein-Main-Gebiet ist es ohnehin mit vier bis sieben Grad für Schnee zu mild. Dort fällt ab dem späten Samstag eher Regen. Wie es in der kommenden Woche aussieht, ist noch unklar. Zumindest lassen ab Montag die Niederschläge fast überall nach.

(dpa)