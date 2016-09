Millionen fürs Lernen: Weiterbildungspakt unterzeichnet

Die Erwachsenenbildung in Hessen bekommt eine Finanzspritze in Millionenhöhe. Das Land investiert vom kommenden Jahr an zwölf Millionen Euro zusätzlich zur bisherigen Förderung von 7,9 Millionen Euro. Das sieht der sogenannte Weiterbildungspakt vor, den Kultusminister Alexander Lorz (CDU) zusammen mit Vertretern der öffentlichen und freien Bildungsträger am Freitag in Wiesbaden unterzeichnete.

Das Geld kommt den hessischen Volkshochschulen, der Heimvolkshochschule Akademie Burg Fürsteneck sowie mehreren freien Träger über einen Zeitraum von vier Jahren zugute. Damit würden beispielsweise Sprachangebote für Migranten und die Aus- und Fortbildung von Dozenten finanziert, erklärte Lorz. Zudem Maßnahmen gegen bestimmte Formen des Analphabetismus, bei denen Betroffene zwar grundlegende Lese- und Schreibkenntnisse besitzen, aber Probleme mit längeren oder komplexen Texten haben.

Das Finanzierungsvolumen des Paktes verteilt sich grob auf zwei Bereiche: Zum einen sollen mit sechs Millionen Euro die Unterrichtsstunden gefördert werden. „Das ist ein mächtiger Schluck aus der Pulle, der aber notwendig war”, sagte Lorz. Das restliche Geld fließe ab Januar 2018 in konkrete Projekte der Bildungseinrichtungen. Diese können laut Ministerium frei über die Mittel verfügen und selbst entscheiden, in welche Projekte sie investieren. Die Verhandlungen zum Weiterbildungspakt dauerten fast zwei Jahre.

(dpa)