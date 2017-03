Millionenschwer: Fahnder konfiszieren illegale Potenzmittel

Zollfahnder haben in einem Reihenhaus in Mittelhessen kistenweise illegale Potenzmittel sichergestellt. Der Wert der Pillen beträgt nach ersten Schätzungen knapp eine Million Euro, wie die Staatsanwaltschaft in Gießen und das Zollfahndungsamt in Frankfurt am Freitag mitteilten. Eine 52 Jahre alte Frau, ihre 25 Jahre alte Tochter und ein 28 Jahre alter Mann wurden festgenommen und kamen in Untersuchungshaft. Das Trio soll die Potenzmittel von Waldsolms (Lahn-Dill-Kreis) aus in kleinen Einheiten versendet haben.

Die Behörden waren der mutmaßlichen Schmuggler-Bande seit vergangenem Sommer auf den Fersen gewesen. Die 52-Jährige gilt als Kopf der Gruppe. Die Potenzmittel verschiedener Marken lagerten im Büro und im Keller ihres Hauses. Woher die Pillen ursprünglich stammen, war zunächst unklar. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden sie aus Litauen nach Deutschland geschmuggelt.

