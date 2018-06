Statistik: Mindestens 321 mal machten Ärzte in Hessen Fehler mit Folgen

In hessischen Krankenhäusern und Arztpraxen sind im vergangenen Jahr offiziell 321 Behandlungsfehler passiert. Darüber hinaus wurden 13 Todesfälle durch Fehler von Ärzten gezählt. Schludrigkeit und Unkenntnis gehören zu den Ursachen.

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) Hessen legt heute offiziell die Zahlen der Behandlungsfehler im Jahr 2017 vor. Wie unsere Zeitung gestern schon erfahren hat, wurden im vergangenen Jahr 1101 Erstgutachten vom MDK erstellt. In diesen Fällen gingen die Experten davon aus, dass ein Behandlungsfehler vorliegen könnte. Das sei gegenüber den Vorjahren ein fast unveränderter Wert (2016: 1084 ; 2015: 1094), wie der MDK mitteilte.

Bei genau 321 Gutachten – das waren knapp 30 Prozent der Fälle – sei von „einem kausalen Behandlungsfehler“ auszugehen. „Das bedeutet konkret, dass in diesen Fällen ein Behandlungsfehler festgestellt wurde und gleichzeitig dieser Fehler die Ursache des gesundheitlichen Schadens war“, erläutert Ralf Glake, Leiter des Teams Ersatzansprüche beim MDK Hessen.

Inwieweit in anschließenden Verfahren gegenüber den Haftpflichtversicherungen eine Einigung erzielt worden sei – oder auf dem Rechtsweg Fehler bestätigt wurden – sei dem MDK hingegen nicht bekannt. Allerdings unterstützte der MDK Hessen auch in dieser Phase des Verfahrens die Krankenkassen und Versicherten durch rund 350 Zweitgutachten, beispielsweise in Form einer Stellungnahme zu Gerichtsgutachten, betont Glake.

Bei den Erstgutachten in Hessen hätten 378 Vorwürfe den ambulanten Sektor und 723 den stationären Bereich betroffen. Im ambulanten Sektor seien dabei 134 der Vorwürfe bestätigt worden, im stationären seien es 187 gewesen, rechnet Glake vor.

Das Gros der MDK-Begutachtungen habe wie in den Vorjahren auch das Fachgebiet „Orthopädie und Unfallchirurgie“ betroffen. Das seien rund ein Drittel der begutachteten Fälle gewesen. Weitere Begutachtungen betrafen die „Sonstige Chirurgie“ (15 Prozent), die Frauenheilkunde und Geburtshilfe (10,6 Prozent) sowie Zahnmedizin und Oralchirurgie (9,3 Prozent). Im Detail seien 2017 vom MDK, wie in den Jahren zuvor, die meisten Behandlungsfehler den Bereichen operative Frakturversorgung (13 Fehler), Wirbelsäulenoperationen (13 Fehler) und Endoprothetik (Implantation einer Hüft-Endoprothese, 12 Fehler) zugeordnet worden.

In 13 Fällen sah der MDK Hessen im Jahr 2017 einen „kausalen Zusammenhang“ zwischen einem Behandlungsfehler und dem Tod des Patienten. In den Jahren zuvor bewegten sich die Zahlen ebenfalls in dieser Größenordnung.

Kaum Tupfer vergessen

Die Zahl der sogenannten „Never Events“ sei in Hessen mit nur drei Fällen erfreulich niedrig gewesen. „,Never Events‘ bezeichnen Fehler, die vorwiegend durch organisatorische Maßnahmen sicher zu vermeiden sind, wie zum Beispiel Seitenverwechslungen bei Operationen oder intraoperativ vergessene Tupfer beziehungsweise OP-Instrumente“, erläutert Glake.

Weitere Fehlerquellen resultieren zum Beispiel aus Unkenntnis des medizinischen Sachverhalts oder daraus, dass der Mediziner mit der Operationstechnik nicht gut genug vertraut ist. Manchmal kann es nach Einschätzung des MDK auch schlicht Schludrigkeit des Arztes sein, die zu einem Behandlungsfehler führt.

Hohe Dunkelziffer

Bei der Zahl der Behandlungsfehler macht der hessische MDK-Experte aber darauf aufmerksam, dass nicht bekannt sei, „wie groß die Grundgesamtheit“ ist, auf die sich die festgestellten Fehler beziehen. Zudem sei davon auszugehen, dass zahlreiche Behandlungsfehler gar nicht erfasst würden, da sie nicht als solche erkannt und somit auch nicht angezeigt würden. Beim Vergleich der hessischen Ergebnisse mit denen auf Bundesebene zeige sich über die Jahre hinweg eine

konstante Abweichung nach oben von rund zehn Prozent: Daraus könne aber nicht der Schluss gezogen werden, dass auf das Konto der hessischen Ärzte mehr Behandlungsfehler gingen. Diese Abweichung resultiere allein aus unterschiedlichen statistischen Erhebungsformen der einzelnen MDKs, sagt Ralf Glake.