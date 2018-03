Mini-Herkules soll Grundschüler zu Kunst und Kultur locken

Mit einem Koffer voller Kunst und Denkmäler im Miniformat will Hessens Kunstministerium Grundschüler neugierig auf Kultur machen. Dritt- und Viertklässler könnten mit dieser „Schatzkiste” spielerisch die Landesmuseen, Schlösser und Gärten kennenlernen, teilte Minister Boris Rhein (CDU) am Montag in Wiesbaden mit. In dem Museumskoffer fänden sich unter anderem Kopien einer römischen Münze und einer Öllampe aus dem Römerkastell Saalburg im Taunus.

Daneben gibt es Mini-Ausgaben des Kasseler Herkules und des Keltenfürsten vom Glauberg. Passend zum Gemälde „Dame mit Fächer” von Alexej von Jawlensky aus dem Museum Wiesbaden ist auch ein schwarzer Fächer im Koffer, wie das Ministerium erläuterte. Damit könnten die Kinder das Bild nachstellen und sich mit dem Thema „Porträt” auseinandersetzen.

„Unser Ziel ist, Hessens Kulturschätze noch bekannter zu machen”, erklärte Rhein. „Wenn Grundschulkinder spielerisch an die Themen Sammeln, Forschen und Entdecken herangeführt werden, sind sie auch in späteren Jahren der Kultur gegenüber aufgeschlossen.” Alle hessischen Grundschulen können sich um einen der 100 kostenlosen Koffer bewerben.

(dpa)