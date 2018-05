Mini-Samtpfoten: Löwen-Drillinge haben ersten Zoo-Auftritt

Wetter Unwetter überflutet Straßen und wirft Bäume um - Hessentag verschont

Korbach/Limburg. Unwetter sind am Dienstagnachmittag über Hessen hinweggezogen. Keller und Straßen in Mittel- und Nordhessen wurden überflutet. Der Hessentag in Korbach blieb aber verschont. mehr