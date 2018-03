Minimalisten entscheiden sich für weniger - weniger Besitz, weniger Gewohnheiten, weniger Beziehungen. Mit Schlagwörtern wie "Simplify", "Downshifting" oder "Slow Life" hat der Lebensstil des Weniger in den vergangenen Jahren eine große Öffentlichkeit erreicht. Zahlreiche Bücher, Magazine und Filme beschäftigen sich mit der Praxis.

Chá Dào im Westend Gerhard Thamm bringt den Tee nach Frankfurt (und die ... Naive Zeitgenossen könnten meinen, Gerhard Thamm verkaufe Tee. Tatsächlich bereitet der 67-Jährige die Revolution vor – einen Aufguss nach dem anderen. clearing

Die Gründe, aus denen Menschen sich für ein minimalistisches Leben entscheiden, sind vielfältig. Manche wollen sich der Konsumkultur widersetzen; andere verzichten aus spirituellen oder religiösen Gründen. Eines aber haben alle Minimalisten gemeinsam: Sie beschreiben ihr Leben des Weniger als eines, das eigentlich ein Mehr bringt: ein Mehr an Zeit, ein Mehr an Authentizität, ein Mehr an Leben.

Esther Stark aus Bad Homburg hat diesen Lebensstil vor wenigen Jahren entdeckt. Ihr "Reise ins minimalistische Leben" dokumentiert sie seither auf ihrem Blog estherloveslife. Im Interview erzählt die 34-Jährige, was sie bewogen hat.

Esther, worauf kannst Du auf keinen Fall verzichten?

Esther Stark: Meine Morgenroutine ist mir sehr wichtig. Ich stehe früh auf, gegen 5 Uhr, und nehme mir dann Zeit für Meditation, Sport und meinen ersten Kaffee. Ich gehe dann den Tag in Gedanken durch, schaue, was ansteht – darauf zu verzichten, würde mir schwerfallen.

Gibt’s einen materiellen Gegenstand, auf den Du nicht verzichten könntest?

Stark (lacht): Mein Smartphone, ganz klar. Weil es mein Leben viel einfacher macht.

Du bezeichnest Dich als „Minimalistin“. Nun ist dieser Begriff notorisch vage. Was meinst Du damit?

Stark: Minimalismus heißt für mich, dass ich bewusst auf Dinge, Gewohnheiten, Beziehungen verzichte. Aber nicht, weil ich einen Rekord im Immer-weniger-besitzen aufstellen will, sondern, weil ich mich dadurch besser auf das konzentrieren kann, was mir wirklich wichtig ist. Mein eigenes Wohlbefinden, meine Beziehung, meine Familie. Minimalismus heißt für mich also nicht „Geil, ich besitze nicht mehr, als in einen Koffer passt“, sondern „Ich konzentriere mich auf das, was mir wichtig ist.“

Es geht also nicht um die Menge an Dingen, die man besitzt?

Stark: Nein, würde ich nicht sagen. Es geht darum, sich bewusst zu reduzieren. Nicht als Selbstzweck, sondern, um die eigene Lebensqualität zu verbessern. Was brauche ich wirklich? Und was ist eigentlich überflüssig? Das gilt für materielle Dinge – ich hatte früher zum Beispiel wahnsinnig viel Wohnungs-Deko-Kram. Davon habe ich jetzt fast nichts mehr. Das gilt aber auch für nicht-materielle Dinge: für Gewohnheiten wie Fernsehen, aber auch für Beziehungen. Minimalismus ist, in dem Sinn, ziemlich weit gefasst.

Was ist problematisch an Wohnungs-Deko?

Stark: Erst mal nichts – genau so wenig wie mit allem anderen. Das Problem liegt eigentlich bei uns. Bei dem Wert, den wir den Dingen zumessen.

Das musst Du erklären.

Stark: Das Problem ist, dass wir Dingen, Gewohnheiten, Beziehungen und so weiter einen Wert zuschreiben, den sie eigentlich gar nicht haben. Und dass wir uns an sie anpassen statt umgekehrt. Wenn die Dinge, Gewohnheiten und so weiter uns besitzen – dann läuft etwas schief. Ein Beispiel aus meiner Biografie: Noch vor ein paar Jahren wollte ich so sein wie eine Kollegin. Ich habe deshalb dieselben Sachen getragen wie sie, dieselbe Musik gehört, dieselben Hobbys gehabt und so weiter. Das hat dazu geführt, dass ich irgendwann ein komplettes Leben hatte, das nicht mein Leben war. Denn ich selbst hätte vermutlich nichts davon gemacht.

Ist das nicht extrem?

Stark: Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die genauso handeln. Manche Dinge kaufen wir uns, weil wir denken, dass man das von uns erwartet. Andere Dinge tun wir, weil wir denken, dass man das von uns erwartet. Und wir pflegen Beziehungen, auch wenn sie giftig sind, weil wir denken, dass man das so macht. Und so weiter und so fort. Wir schleppen ein riesiges Bündel mit uns herum mit Zeug, das uns eigentlich schadet.

Müssen wir aber nicht.

Stark: Nein. Ich muss nicht so sein wie meine Freundin, und deshalb muss ich auch nicht ihr Leben kopieren. Und ich muss auch nicht so viele Dinge besitzen. Als ich den Minimalismus für mich entdeckt habe, vor ein paar Jahren, hatte ich mehrere Meter Kleiderschrank zuhause. Es war ein unglaublich befreiendes Gefühl, 70 Prozent dieser Klamotten in Säcke zu packen und wegzugeben.

Kloster an der Zeil "Der Kapitalismus hasst die Religion" Mitten in der Frankfurter Fußgängerzone, nur wenige Meter neben der Zeil, befindet sich das Liebfrauenkloster der Kapuziner. Sieben Mönche leben hier, arbeiten mit bedürftigen und obdachlosen Menschen. Wer sind diese Männer, was treibt sie an? clearing

Wie viele Dinge besitzt Du heute?

Stark: So genau weiß ich das gar nicht. Es gibt Minimalisten, die versuchen, 100 Dinge oder weniger zu besitzen. Davon bin ich weit entfernt. Das interessiert mich auch nicht, das ist nicht die Art von Minimalismus, die mich interessiert. Trotzdem habe ich natürlich weniger Dinge als die meisten meiner Freunde. Ich versuche auch, so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Und mein Kalender ist nicht mehr so voll wie früher. Ich nehme mir bewusst Zeit für mich selbst, Zeit zum Nichtstun; ich muss nicht jeden Abend unterwegs sein oder jedes Wochenende Freunde treffen.

Was hast Du dabei über Dich selbst gelernt?

Stark: Ich habe mich neu kennengelernt. Meine Werte, meine Prioritäten. Ich habe herausgefunden, wie viel von dem, was ich früher besessen und getan habe, eigentlich überflüssig war. Und ich habe mehr: mehr Zeit, mehr Lebensqualität, mehr Ruhe. Das ist mir ganz wichtig.

Das Gespräch führte Christophe Braun