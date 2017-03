Minister Beuth besucht Bewerbungsverfahren für Kommissare

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) informiert sich heute in Wiesbaden über das Bewerbungsverfahren für angehende Polizeikommissare. Mit 1155 Anwärtern startet dieses Jahr der größte Ausbildungsjahrgang in der Geschichte der hessischen Polizei. Die Bewerber müssen für eine Zulassung zu dem dreijährigen Studium an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung einen zweitägigen Eignungstest bestehen. Neben Übungen am PC mit Rechtschreib- und Konzentrationsaufgaben gibt es auch einen Intelligenztest. Dazu kommen eine umfassende Sportprüfung sowie eine Gruppenaufgabe und ein Einzelunterview.

(dpa)