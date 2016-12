Minister-Nein zur Vernehmung von V-Leuten

Ein Besuch bei Zirkussen in Mainz und Wiesbaden Magie im Weihnachtszirkus

Wiesbaden. In vielen Städten bauen in diesen Tagen Artisten ihre Zelte auf. Wir haben die Weihnachtszirkus-Familien in Wiesbaden und Mainz besucht und viel über unruhige Geister und frühere Raubritter erfahren. mehr