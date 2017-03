Minister erläutert Zukunft für Grundschul-Ganztagsangebot

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) will heute erläutern, wie es mit dem „Pakt für den Nachmittag” an Hessens Grundschulen weitergeht. Im laufenden Schuljahr 2016/2017 bieten landesweit 122 Grundschulen die freiwillige Betreuung an. Im nächsten Schuljahr soll der „Pakt für den Nachmittag” weiter ausgebaut werden. Das Ganztagesangebot wird vom Land und vom kommunalen Schulträger gemeinsam gestemmt, Eltern bezahlen für die zusätzliche Betreuung. Den „Pakt für den Nachmittag” gibt es seit dem Schuljahr 2015/2016. Laut Ministerium sollen innerhalb von fünf Jahren alle Grundschulen, die dies wünschen, aufgenommen werden.

(dpa)