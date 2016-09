Minister stellt Ratgeber vor: Behandlungsfehler vermeiden

Ein neuer Patienten-Ratgeber soll Krankenhaus-Behandlungen in Hessen sicherer machen. Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) stellt das Projektheute im Landtag vor. Mitgearbeitet haben eine Krankenkasse, das Aktionsbündnis Patientensicherheit und drei hessische Kliniken: In Wiesbaden, Offenbach und Fulda wurde der Ratgeber in der Praxis getestet.

In der Broschüre „Sicher im Krankenhaus - Ein Ratgeber für Patienten” wird nach Angaben des Ministeriums erklärt, was die Krankenhäuser für die Sicherheit der Patienten tun und was die Patienten selbst dazu beitragen können. Sie enthält Tipps, wie Patientenverwechslungen und Medikationsfehler verhindert werden können.

