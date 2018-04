Ministerin Hinz besucht landwirtschaftliches Testzentrum

Von Traktoren über Reinigungsmittel und Mischfutter bis hin zu neuen Haltungsformen von Tieren: Rund 1100 landtechnische Produkte und etwa 3500 Betriebsmittel prüft die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) jedes Jahr. Die Prüfberichte sollen Landwirten eine klare Orientierung geben. Hessens Landwirtschaftsministerin Priska Hinz besichtigt das Testzentrum der DLG im südhessischen Groß-Umstadt heute. Die Grünen-Politikerin sieht sich vor allem den Rollenprüfstand für Traktoren an und lässt sich Prüfungen zum Thema Tierwohl erklären.

Hinz wird von Robert Hermanowski vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau und Felix Prinz zu Löwenstein vom Bund Ökologischer Lebensmittelwirtschaft begleitet. Außer dem DLG-Testzentrum in Groß-Umstadt gibt es in Hessen noch eins für Lebensmittel, in Frankfurt.

(dpa)