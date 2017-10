Ministerin Hinz stellt „Masterplan Wohnen in Hessen” vor

Stadtentwicklungsministerin Priska Hinz (Grüne) will heute in Wiesbaden (11.30 Uhr) einen „Masterplan Wohnen in Hessen” vorstellen. Vor allem in Hessens Ballungsräumen ist der Wohnungsmarkt sehr angespannt. Mit der Initiative will die Landesregierung neben den bereits bestehenden Förderprogrammen weitere neue Grundlagen für mehr bezahlbaren Wohnraum im Land schaffen. Die Finanzierung soll sich auf den Doppelhaushalt für die nächsten zwei Jahre, aber auch darüber hinaus erstrecken.

