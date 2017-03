Hessens Umweltministerin Priska Hinz will Kommunen bei der Erschließung von Bauland unterstützen. Heute stellt die Grünen-Politikerin dafür in Wiesbaden die neue Bauland-Offensive vor. Hessen braucht dringend neue Wohnungen. Nach Einschätzung von Hinz scheiterten Neubauten in der Regel aber nicht am fehlenden Geld. Die Bauland-Offensive sei gemeinsam mit der landeseigenen Baugesellschaft Naussauischen Heimstätte gegründet worden.

(dpa)