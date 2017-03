Ministerin Puttrich berichtet über ihre Türkei-Reise

Nach ihrer Rückkehr aus der Türkei will die hessische Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) heute über ihre Reise berichten. Puttrich hatte in dieser Woche unter anderem Vertreter der hessischen Partnerregion Bursa getroffen. Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind derzeit angespannt. Zuletzt gab es unter anderem Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland. Im September 2016 hatte Puttrich kurzfristig eine geplante Reise absagen müssen. Nun besuchte die Ministerin mit einer Delegation vier Tage lang die Türkei.

(dpa)