Ministerin will Verfassungstreue angehender Richter prüfen

Probegrabungen in der Grube Messel gehen zu Ende

Wiesbaden/Messel. Die wissenschaftlichen Probegrabungen in der Grube Messel in Südhessen gehen am Freitag (8. Juni) zu Ende. Anschließend soll ausgewertet werden, in welchem Umfang weiter gegraben wird, wie es vom Wissenschaftsministerium mehr