Ministerium: Moratorium für Grabungen in der Grube Messel

Die Grabungen in Deutschlands erstem Weltnaturerbe, der Grube Messel, werden überprüft. Dazu sei zwischen dem Land Hessen und der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung zeitnah ein Moratorium vereinbart worden, teilte das Ministerium für Wissenschaft und Kunst in Wiesbaden mit. Die Grube gehört seit 1992 dem Land Hessen, Senckenberg in Frankfurt/Main betreibt sie.

„Ziel soll es sein, die Forschungen angesichts der nur begrenzt verfügbaren Ressource auch zukünftig sensibel fortsetzen zu können”, teilte das Ministerium mit. Das Ergebnis der Überprüfung sei offen. Die Grube Messel zählt zu den weltweit wichtigsten Fundstätten von Fossilien. Die spektakulärsten Entdeckungen aus der Zeit von vor 48 Millionen Jahren sind neben dem Halbaffen „Ida” die Urpferdchen.

Der Senckenberg Gesellschaft liegt nach eigenen Angaben vom Landesamt für Denkmalpflege ein Vorschlag vor, die Grabungen in der Grube Messel für dieses Jahr ausfallen zu lassen. „Wir halten das fachlich nicht für notwendig”, sagte der Generaldirektor von Senckenberg, Volker Mosbrugger. „Wir haben uns aber darauf eingestellt, dass es so kommt.” Der Beginn der Grabungssaison sei für den Frühsommer geplant. Das Landesamt für Denkmalpflege verwies für eine Stellungnahme auf das Ministerium für Wissenschaft und Kunst.

