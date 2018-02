Ministerpräsident Weil zu Gast bei Hessengipfel der SPD

Mit einer Rede des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil eröffnet die SPD heute ihren alljährlichen Hessengipfel. Zu der Klausurtagung kommen Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europapolitiker am Freitag und Samstag in einem Hotel im osthessischen Friedewald zusammen. Dabei geht es auch darum, sich auf den Wahlkampf in Hessen einzustimmen. Am 28. Oktober wird das neue Landesparlament gewählt. Aktuell laufen in Berlin die Koalitionsverhandlungen der SPD mit der CDU/CSU für eine Fortführung des Regierungsbündnisses.

Ministerpräsident Weil hält in Friedewald vor seinen Parteikollegen ein Referat mit dem Thema „Was heißt Erneuerung? Impulse aus der Landespolitik”.

(dpa)