Missbrauch und Schläge in Sportstudio: Prozessbeginn

Nach mutmaßlich jahrelangem sexuellen Missbrauch und gewalttätigen Übergriffen gegen Kinder und junge Erwachsene zwischen 8 und 21 Jahren muss sich ein Mann von heute an vor Gericht verantworten. Der 46-Jährige ist vor dem Landgericht Hanau wegen Körperverletzung und sexuellen Missbrauchs angeklagt. Begangen haben soll er die 330 angeklagten Taten als Kampfsporttrainer und Sporttherapeut in einem Studio in Sinntal (Main-Kinzig-Kreis) zwischen Januar 2012 und Dezember 2017.

(dpa)