Auf Autobahnparkplatz: Missverständnis: Müllabfuhr entsorgt Rucksack von Tramper

An einem Autobahnparkplatz in Nordhessen hat die Müllabfuhr einen abgestellten Rucksack mitgenommen - und damit fast das gesamte Hab und Gut eines Trampers entsorgt.

An einem Autobahnparkplatz in Nordhessen hat die Müllabfuhr einen abgestellten Rucksack mitgenommen - und damit fast das gesamte Hab und Gut eines Trampers entsorgt. Der 40 Jahre alte Mann sprach gerade mit einem Lastwagenfahrer über eine mögliche Fahrgelegenheit. Sein Reisegepäck hatte er in der Nähe der Mülltonnen zurückgelassen, wie die Polizei in Kassel am Freitag mitteilte.

Die Arbeiter bemerkten den feinen Unterschied jedoch nicht und warfen den Rucksack vor den Augen des verzweifelten Anhalters kurzerhand in den Wagen. Zwar erlaubten sie ihm anschließend, die Ladung zu durchsuchen, er fand aber nur noch zerfetzte Kleidungsteile. Immerhin: Am Montag darf der 40-Jährige dabei sein, wenn der Lastwagen auf der Deponie geleert wird - wenn er denn eine Mitfahrgelegenheit dorthin findet.

(dpa)