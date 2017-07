Mit 102 in die SPD: „Oma Minni” ältestes Neumitglied

Eine 102 Jahre alte Frau aus Wetzlar ist das älteste Neumitglied in der Geschichte der SPD. Wilhelmine Müller aus dem Stadtteil Naunheim bekam am vergangenen Mittwoch ihr Parteibuch unter anderem vom hessischen SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel überreicht, wie der SPD-Kreisverband Lahn-Dill am Freitag in Wetzlar mitteilte. Der Kreisverband hatte sich einem Sprecher zufolge vorher extra im Willy-Brandt-Haus, der SPD-Zentrale in Berlin, erkundigt, ob Müller tatsächlich den Altersrekord gebrochen hat. Und dem war so. Zuvor hatte ihn den Angaben zufolge ein 96 Jahre alter Mann gehalten.

„Du hast eine liebevolle Familie, eine fürsorgliche Nachbarschaft und jetzt bist Du noch Teil der SPD-Familie”, sagte Schäfer-Gümbel, der auch Bundes-Vize ist, einer Mitteilung zufolge bei der Übergabe des Parteibuches. „Wir sind stolz.” Müller - die in ihrer Familie „Oma Minni” genannt wird - hat demnach drei Töchter, acht Enkel, zehn Urenkel sowie sechs Ururenkel. 42 Jahre arbeitete sie als Küsterin in einer evangelischen Kirchengemeinde. Sie hat nach eigenen Angaben nie eine andere Partei als die SPD gewählt. Und warum nun die späte Mitgliedschaft? „Das liegt an Thorstens Charme”, sagte die Seniorin mit Blick auf den im nahen Gießen aufgewachsenen Schäfer-Gümbel.

(dpa)