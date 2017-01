Mit Familie gegen Betonpfeiler gefahren: Bewährungsstrafe

Schwelbrand in unterirdischer Giftmüll-Deponie erstickt

Kassel. Ein seit Monaten schwelender Brand in der unterirdischen Giftmüll-Deponie Herfa-Neurode ist gelöscht. Wie das Betreiberunternehmen K+S Entsorgung GmbH am Montag in Kassel mitteilte, wurde am Freitag mehr