Mit Frau und Kindern gegen Betonpfeiler gefahren

Ein 44 Jahre alter Familienvater hat während eines Ehestreits das Auto mit seiner Frau und den beiden Kindern absichtlich gegen einen Betonpfeiler gesetzt. Heute beginnt vor dem Landgericht Frankfurt ein Berufungsverfahren gegen den Mann. Das Amtsgericht hatte in erster Instanz eine Bewährungsstrafe von zehn Monaten gegen ihn verhängt und seinen Führerschein für ein Jahr sperren wollen. Dagegen war der Mann in Berufung gegangen.

Er hatte sich im vergangenen Jahr offenbar nicht mit der Trennung von seiner acht Jahre jüngeren Frau abfinden können. Als er sie und die neun und elf Jahre alten Kinder im März von einer Urlaubsreise am Flughafen abgeholt hatte, war er auf dem Heimweg mit dem Auto gegen den Betonpfeiler geprallt. Zuvor hatte er die Kollision angedroht und entsprechende Lenkbewegungen gemacht. Dabei verlor er die Kontrolle über das Auto. Die Sicherheitsgurte und Airbags verhinderten größere Verletzungen.

Die Richterin am Amtsgericht ging von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung aus. „Er hat den Unfall zwar in Kauf genommen aber nicht direkt gewollt.” Das Paar ist inzwischen geschieden.

(dpa)