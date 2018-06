Mit Stromschlag verletzte Männer wollten Kupfer stehlen

Bei den drei bei einem Stromschlag in Hanau verletzten Männern handelt es sich mutmaßlich um Kupferdiebe. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Männer am Montag unberechtigt auf dem Baustellen-Gelände eines ehemaligen Verbrauchermarktes zu schaffen machten und vermutlich Kupferkabel stehlen wollten. Gegen die 25, 30 und 33 Jahre alten Männer wird nun wegen versuchten Diebstahls ermittelt, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag berichtete.

Derzeit liegen die drei Männer noch schwerverletzt in Krankenhäusern, zwei von ihnen befinden sich in kritischem Zustand und müssen operiert werden wegen der starken Verbrennungen, wie die Staatsanwaltschaft sagte. Bei den Männern handelt es sich nach Polizei-Angaben um Rumänen. Einer wohnt in Hattersheim, einer in Lampertheim und einer außerhalb von Deutschland.

(dpa)