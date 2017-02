Bürgerinitiativen sind empört: Mitarbeiter aus dem Verkehrsministerium greift Fluglärmreferenten an

Ein Referent für Fluglärmschutz greift einen renommierten Lärmforscher in einem Kommentar im Internet persönlich an. Fluglärmgegner sind empört – und fordern, Minister Tarek Al-Wazir (Grüne) müsse den Mitarbeiter aus der Stabsstelle Fluglärmschutz abziehen.

Es war am Samstagmittag, als Thomas Münzel seinen Augen nicht traute. Am Vortag hatte der renommierte Herzspezialist der Mainzer Uniklinik die neuesten Ergebnisse seiner Lärmwirkungsforschung vorgestellt, am Folgetag fand er unter einem Artikel dazu auf der Internetseite des SWR den folgenden Kommentar: „Auch wenn es immer wieder gerne von Anti-Flughafen-Professor Münzel behauptet wird, die Mainzer Uni-Klinik liegt NICHT unter einer Anflugroute des Frankfurter Flughafens. Wohl aber das private Anwesen des Herrn Professors – übrigens in einer 1a-Lage der Landeshauptstadt, was ihm herzlich gegönnt sei.“ Und „interessanterweise“, fügte der Kommentator noch hinzu, falle der Beginn des wissenschaftlichen Interesses Münzels mit der Inbetriebnahme der neuen Nordwestlandebahn zusammen, „wird aber vermutlich nur Zufall sein.“

„Europaweit anerkannt“

Münzel spricht von einem „Skandal“ und wirft dem Mann vor, absichtlich Falschmeldungen zu verbreiten: „Unsere Lärmforschung, die europaweit anerkannt ist, wird von einem Referenten für Fluglärmschutz diskreditiert, das ist unverantwortlich“, sagte er dieser Zeitung.

Der Autor des Kommentars ist nämlich niemand anderes als Alexander Scheid, seines Zeichens Referent in der Stabsstelle Fluglärmschutz im Hessischen Verkehrsministerium unter Tarek Al-Wazir (Grüne). Scheid sitzt in der Fluglärmkommission und ist auch Mitglied im Expertengremium Aktiver Schallschutz im Frankfurter Umwelthaus. „Ich möchte mich dazu nicht äußern“, sagte Scheid auf Anfrage dieser Zeitung.

Die Pressestelle des Ministeriums bestätigte unterdessen, Scheid sei in der Tat Autor des Kommentars. „Der Mitarbeiter hat sich am Samstagmittag als Privatperson auf der Internet-Seite geäußert“, sagte Ministeriumssprecher Marco Kreuter. Er habe in dem Kommentar nicht auf seine Funktion im Ministerium hingewiesen, es handele sich zudem „um seine Privatmeinung, die wir daher auch nicht kommentieren.“

Doch als Privatmeinung wird Scheids Kommentar keineswegs gesehen: „Das Entsetzen über die Identität des Verfassers ist groß“, sagte Thomas Scheffler, Sprecher des Bündnisses der Bürgerinitiativen. Ein Mitarbeiter der Stabsstelle Fluglärm „erdreistet sich, die Arbeit von Professor Münzel derart zu diffamieren“, kritisiert Scheffler, und fordert, Al-Wazir müsse die Eignung Scheids als Mitarbeiter der Stabsstelle „sehr kritisch auf den Prüfstand stellen.“ Die Bürgerinitiativen hielten „einen weiteren Einsatz in der Stabsstelle Fluglärm nicht für akzeptabel.“

Bahnbrechende Forschungsergebnisse von drei renommierten Professoren, publiziert in einer hoch renommierten Fachzeitschrift, würden hier „persönlich anmaßend, unflätig kommentiert“, schimpft Klaus Rehnig von der Frankfurter Initiative „Stop Fluglärm“. Münzel als „Anti-Flughafen-Professor“ zu bezeichnen, sei außerdem „schlicht falsch“, da sich der Mainzer Professor ausschließlich gegen den raumunverträglichen Ausbau in der Rhein-Main-Region äußere.

Tatsächlich hatte Münzel noch am Freitag auf der Pressekonferenz betont: „Ich bin nicht dafür, dass wir den Flughafen zumachen, wir müssen auch fliegen.“ Gleichzeitig hatte er aber auch Lärmobergrenzen und eine Ausweitung des Nachtflugverbots gefordert – und dabei auf seine Studienergebnisse verwiesen: Demnach löse Fluglärm hohen oxidativen Stress in den Zellen aus und führe zu Schäden vergleichbar mit Bluthochdruck, Diabetes und Rauchen.

Werte wie in Hochheim

Münzel hat zudem nie einen Hehl daraus gemacht, dass seine Forschungen durchaus von dem sprunghaft gestiegenen Fluglärm über Mainz inspiriert wurden: Mit der Eröffnung der neuen Landebahn wurde eine Anflugroute direkt über die Mainzer Oberstadt gelegt. Die Anflugroute BR07 reicht nicht unmittelbar über die Uniklinik, führt aber „nur wenige hundert Meter am Klinikum vorbei“, wie Rehnig betont.

„Der Fluglärm ist dort immer noch so laut, dass er gesundheitsschädigend ist“, sagt Lars Nevian, zweiter Vorsitzender der Mainzer Initiative gegen Fluglärm. 77 Dezibel seien „Werte wie in Hochheim am Main oder dem Frankfurter Süden.“ Tatsächlich besitzt die Uniklinik Mainz seit Februar 2013 eine eigene Messstation auf dem Gebäude der Augenklinik, eingerichtet vom Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz. Die Station registrierte allein in diesem Jahr bereits 474 Überflüge über die Mainzer Uniklinik, 2016 waren es insgesamt 4658 Überflüge.

Am Samstag, dem 11. Februar 2017, lagen die gemessenen Lärmwerte dabei zwischen 5 Uhr morgens und 22 Uhr abends dauerhaft bei 55 Dezibel, mit mehr als einem Dutzend Spitzenwerten zwischen 70 und 80 Dezibel. „Ein Referent für Fluglärmschutz müsste Empathie für Lärmgeschädigte haben und sich mit seiner Aufgabe identifizieren“, kritisiert Nevian. Dies sei bei Scheid „ganz offensichtlich nicht der Fall.“

Mit seinem Kommentar beschädige Scheid das Ansehen der Stabsstelle Fluglärmschutz und lasse deren Zielsetzungen und Arbeit als unglaubwürdig erscheinen. „Al-Wazir hat hier offenbar den Bock zum Gärtner gemacht“, fügte Nevian hinzu.