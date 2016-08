Mitarbeiter von Jobcenter mit Hammer verletzt

Mit einem Hammer hat ein Mann den Mitarbeiter eines Jobcenters in Dietzenbach (Kreis Offenbach) lebensgefährlich verletzt. Das 64 Jahre alte Opfer wurde am Donnerstag in seinem Büro am Kopf getroffen, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Der 51-Jährige war im Jobcenter festgehalten worden. Ein Motiv für die Tat war zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte das Nachrichtenportal hessenschau.de über den Fall berichtet. Im Januar war auf das Jobcenter geschossen worden. Verletzt wurde niemand, im Gebäude hielt sich wegen Betriebsferien niemand auf.

(dpa)