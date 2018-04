Delegiertentag: Mitgliederplus bei Jugendfeuerwehren - Besuch des Innenministers

Die Jugendfeuerwehren in Hessen haben 2017 erstmals seit Jahren ein Mitgliederplus von mehr als drei Prozent verbucht. „Rund 26 500 Kinder werden aktuell von rund 7000 ehrenamtlichen Jugendbetreuerinnen und -betreuern mit großem Einsatz und unter hohem Zeitaufwand ausgebildet und gefordert”, teilte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Sonntag beim Besuch des 43. Landes-Delegiertentags der Jugendfeuerwehr in Kiedrich nahe Wiesbaden mit. Die jungen Brandbekämpfer seien in mehr als 2000 Orten in Hessen aktiv.

Insgesamt gilt die Gewinnung neuer Mitglieder für Feuerwehren und eine langfristige Bindung an das Ehrenamt zunehmend als schwierig. Das Innenministerium sprach von Rekordinvestitionen von rund 27 Millionen Euro in diesem Jahr für den Kauf von Feuerwehrfahrzeugen sowie den Neu- und Ausbau von Feuerwehrhäusern. Außerdem verwies es auf den Neubau des Jugendfeuerwehr-Ausbildungszentrums in Marburg, das Landesprogramm „Mehr Feuerwehr in Schulen” und die Jugendfeuerwehr-Imagekampagne zur Nachwuchsgewinnung.

(dpa)