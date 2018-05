Mittelhessen und Rheingau: Pro Bahn beklagt Zugausfälle

Der Fahrgastverband Pro Bahn beklagt, dass in Hessen derzeit unverhältnismäßig viele Züge ausfallen. Den Landesverband Hessen erreichen nach eigenen Angaben per Mail und Telefon viele Beschwerden von Fahrgästen. Betroffen seien vor allem Regionalbahnen in Mittelhessen und die Rheingau-Linie. „Es ist einfach nicht mehr hinnehmbar, dass über Wochen und Monate fortwährend ganze Umläufe im Fahrplan ausfallen, der Fahrgast sich erst sehr kurzfristig, teilweise nur am gleichen Tag, darauf einstellen kann”, kritisiert der Verband.

(dpa)